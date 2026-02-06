Серые схемы трудоустройства: 4 из 10 россиян против, 1 из 3 готов согласиться

Число противников серых схем трудоустройства на четверть превышает число лояльных. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1800 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

42% экономически активных россиян не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 1 из 3 готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом.

Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (40 и 27% соответственно). Если среди представителей сильного пола число согласных и несогласных различается незначительно (40 и 37%), то среди россиянок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (46%).

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение россиян в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 36%, а среди молодежи до 35 лет — всего 31%.

Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (44 и 36% соответственно).

Динамика результатов опроса за 17 лет очень показательна. Максимальный уровень готовности принять «серую» зарплату пришёлся на февраль 2009 года (60% согласных), что было реакцией на экономический кризис. Далее, в течение 2010-х годов, доля согласных колебалась в диапазоне 35—48%. Переломный момент наступил в 2022 году, когда после резкого роста уровня согласия в начале года (до 40%) началось постепенное, но устойчивое снижение этого показателя.

Время проведения опроса: 27 января — 2 февраля 2026 года.