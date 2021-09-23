Сессия Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса состоится в конце сентября в режиме онлайн

Инициированное губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанное участниками Баренцева сотрудничества международное мероприятие – IV онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» состоится 30 сентября в 11.00.

Ставшая уже традиционной встреча руководителей регионов-участников Баренцева взаимодействия будет посвящена обсуждению текущей ситуации с распространением COVID-19, хода прививочной кампании, предпринимаемых мер поддержки бизнеса в Арктике, методов стимулирования и привлечения инвестиций, а также дальнейшего развития экономики регионов-участников сотрудничества.

Среди уже подтвердившихся участников сессии – Герил Йохансен, Председатель Комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/Евроарктического региона (Министерство иностранных дел Норвегии), губернаторы провинций и регионов Финляндии и Норвегии, а также руководители Международного Баренцева секретариата и Норвежского Баренцева секретариата.

Модератором мероприятия выступит мурманский журналист Юрий Ерофеев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на видеохостинге «YouTube» будет организована онлайн-трансляция IV сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» на русском и английском языках.