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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 10:00

Сеть молодёжных центров «Молодёжь51» празднует 30-летие

13 апреля отметит свой юбилей муниципальное автономное учреждение молодёжной политики «Молодёжь51». Организации, некогда выросшей из городского Объединения молодёжных центров, исполняется 30 лет.

Сегодня это сеть, состоящая из десятка центров во всех трёх округах Мурманска. Каждый имеет свое направление: спорт и ЗОЖ, добровольчество, военно-патриотическая и гражданская деятельность, психологическая и педагогическая помощь, творчество и т.д. Три из них работают под брендом проекта молодёжных общественных пространств «СОПКИ», запущенного в регионе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Большой популярностью пользуется Дом молодёжи на ул. Капитана Орликовой, 3 – любимое место творчества и досуга множества молодых мурманчан. Всего же, по статистике, клубы «Молодёжи51» в год посещают до 40 тысяч человек.

– Молодёежь Мурманска и Мурманской области, безусловно, очень открытая, интересная, доброжелательная, – отмечает директор МАУ МП «Молодёжь51» Егор Банишевский. – Пространства очень разные, и каждый по душе может найти себе то или иное дело. Можно получить психологическую поддержку, проявить креативность, наметить путь своей карьерной траектории. Во всем этом помогают центры, входящие в структуру «Молодёжь51».

Накануне юбилейной даты во всех центрах учреждения проходят праздничные мероприятия. Их программа была составлена в соответствии с направлением работы каждого клуба. Так, в Центре креативного развития молодёжи на ул. Шабалина, 39 состоялись викторины и лекции о нейросетях, в волонтерском центре на ул. Ломоносова 17/1 ребята мастерили окопные свечи, в Молодёжном спортивном центре на ул. Виктора Миронова, 8 спортсмены провели мастер-классы по степ-аэробике, смешанным единоборствам и гиревому фристайлу, а в Доме молодёжи на ул. Капитана Орликовой, 3 участники Высшей Лиги КВН учили посетителей сценической импровизации. В пространстве «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25) гости сыграли в нестандартные настольные игры (одна из них, например, называлась «По мороженке и в школу не пойдём») и приняли участие в творческих мастер-классах, которые проходят в здесь регулярно. Это лишь часть мероприятий, которые сегодня подготовили для мурманчан в молодежных центрах города-героя.

В финале праздника в каждом из центров запланировано общее чаепитие с тортом и составление «капсулы времени» с пожеланиями молодежи 2035 года.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29752&page=1

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