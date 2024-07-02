Сетевая организация нарушила права более 250 граждан и организаций

Прокуратурой Кольского района было возбуждено дело в отношении ПАО «Россети Северо-Запад». Сетевая организация нарушила сроки технологического присоединения объектов более 250 граждан и организаций Мурманской области.

Материалы дела были переданы в ведомство для рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, по результатам рассмотрения дела сетевая организация была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ. Ей назначен штраф. Все участники дела были признаны потерпевшими.

Всего в управление за первое полугодие 2024 года поступило 90 обращений граждан на нарушения Правил технологического подключения к электрическим сетям.*

Для сравнения, в 2023 году поступило 95 обращений за весь год.

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением правительства от 27.12.2004 №861.