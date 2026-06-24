Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива

Правительство Мурманской области обратилось в федеральный центр с предложением реорганизовать порядок отгрузки топлива с нефтебаз для Кольского Заполярья по цене, не превышающей актуальный биржевой индекс.

Из-за изменений логистических цепочек по всей стране временные трудности с поставками топлива возникли как на сетевых, так и на независимых заправочных станциях в Мурманской области. В связи с перераспределением потока потребителей на крупные АЗС сетевые заправки ввели временные ограничения на отпуск топлива.

Это решение принято в интересах всех потребителей и позволяет равномерно распределить запасы, не допустить опустошения резервуаров до прибытия очередной партии. Так можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер и будет скорректирована по мере стабилизации поставок.

Примеры временных ограничений: «Лукойл» - бензин – 30 л, ДТ – 60 л; «Роснефть» - бензин – 99 л, ДТ – без ограничений; «Газпромнефть» - бензин – 30 л, ДТ – 30 л (60 л – по карте лояльности).

Заправка в канистры и другие ёмкости запрещена.

Правительство Мурманской области совместно с УФАС держит ситуацию на контроле. Все экстренные службы получают топливо в необходимом объёме. Стратегические отрасли экономики (сельское хозяйство, городские службы) под регулирование не попадают.

Региональные власти уже обратились в федеральный центр с предложением организовать иной порядок отгрузки топлива с нефтебаз.

Кроме того, для решения логистических проблем будут задействованы дополнительные резервы подвижного состава крупных компаний, представленных в регионе, а также прорабатываются альтернативные маршруты подвоза топлива.

Благодаря взаимодействию региона с одной из вертикально интегрированных сетей уже удалось организовать поставки на станции независимых операторов в отдалённые населённые пункты.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, работа по стабилизации рынка продолжается в рамках оперативного штаба.

Важно отметить, что в случае выявления фактов недобросовестного поведения участников рынка, в том числе необоснованного завышения цен, им будет дана правовая оценка со стороны контролирующих органов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570051/#&gid=1&pid=1