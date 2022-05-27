Скоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершаетсяНа свежую белокочанную капусту, куриные яйца и пшено цены пошли вниз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.22 10:00

Север - на вкус и запах!

27-29 мая в рамках форума «КультАрктика» состоится фестиваль «Арктическая КИНОкухня». Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Автор идеи фестиваля - автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Организатор - продюсерский центр «Северный характер».

Как утверждают специалисты продюсерского центра, Арктическая кухня с каждым годом становится всё популярнее как среди жителей Мурманской области, так и среди гостей региона. А запрос туристов на дегустацию блюд, приготовленных из местных продуктов по местным рецептам, начал серьезно конкурировать со стремлением увидеть северное сияние.

Не секрет, что интерес к Арктической кухне активно развивался в течение последних пяти лет - за время организации в Мурманской области массовых уличных фестивалей, во время которых владельцы и шеф-повара объектов питания знакомили туристов и жителей со своей кухней.

Мы решили пригласить на очередной фестиваль уличной еды представителей сферы кинопроизводства, чтобы познакомить с настоящей Арктической кухней режиссёров, сценаристов, продюсеров и операторов, снимающих фильмы и сериалы на территории Мурманской области. Потому что убеждены: фактура Севера не полна без потрясающей местной кухни, которая, по нашему мнению, должна непременно появляться в кадре.

Ведь кино - отличный способ не только фиксации окружающей реальности, но и мощный инструмент популяризации важных ее элементов. А яркая Арктическая кухня, безусловно, является одним из них. Чем больше блюд и продуктов мы увидим в популярном кино и сериалах - тем больше будем знать о том, что в Мурманской области стоит непременно попробовать.

Екатерина Шаповалова, автор идеи фестиваля, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «Кинематограф – это общепринятый в мире инструмент продвижения страны, трансляции на весь мир ее культурных ценностей, источник нативной рекламы национальной кухни и уникальных региональных продуктов, национальных брендов и символов, важных для развития туризма и гостеприимства.

Мурманская область со времен СССР - один из самых привлекательных регионов России для кинематографистов. За последние десятилетия здесь снято около 120 кинофильмов и телевизионных сериалов! В 2016 году в России введена система рибейтов: часть затрат на снятое в российских регионах кино кинематографистам возмещают из местного бюджета. Так почему герои фильмов до сих не едят в кадре блюда и продукты Арктической кухни?».

Продюсерский центр приглашает всех жителей Мурманской области поддержать арктическую уличную еду и объявляем конкурс блюд от самых ярких представителей Арктической кухни в Мурманской области!

И объявляем в рамках фестиваля народное голосование за «Арктический фастфуд»! Победителем конкурса станет блюдо, которое зрители продегустируют наибольшее количество раз.

Блюда - участники конкурса:

Беляш с крабом («Ресторанный синдикат», Мурманск);

ЗаЕбуриха («Териберский берег», Териберка);

Дирстроганов («Mr Black», Заполярный);

ЯгельЕж («Ягельsky», Полярные Зори);

Баренцев кармашек («Френдшеф», Кировск);

Блинчики «Аромат Севера» (Блинный дом «Аромат Севера», Заполярный);

Пельмени «Северный олень» («Pelmen Hause», Мурманск);

Пирожок 51 («7 Небо», Мурманск);

Крем-лосось-гречка («Меридиан», Мурманск);

Саамская уха (Этнокомплекс «Саамский Олений двор»).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа»-PRO Валюту (16+)Курс евро взлетел почти на 5 рублей, доллар поднялся на 4,35 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика