Север - на вкус и запах!

27-29 мая в рамках форума «КультАрктика» состоится фестиваль «Арктическая КИНОкухня». Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Автор идеи фестиваля - автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. Организатор - продюсерский центр «Северный характер».

Как утверждают специалисты продюсерского центра, Арктическая кухня с каждым годом становится всё популярнее как среди жителей Мурманской области, так и среди гостей региона. А запрос туристов на дегустацию блюд, приготовленных из местных продуктов по местным рецептам, начал серьезно конкурировать со стремлением увидеть северное сияние.

Не секрет, что интерес к Арктической кухне активно развивался в течение последних пяти лет - за время организации в Мурманской области массовых уличных фестивалей, во время которых владельцы и шеф-повара объектов питания знакомили туристов и жителей со своей кухней.

Мы решили пригласить на очередной фестиваль уличной еды представителей сферы кинопроизводства, чтобы познакомить с настоящей Арктической кухней режиссёров, сценаристов, продюсеров и операторов, снимающих фильмы и сериалы на территории Мурманской области. Потому что убеждены: фактура Севера не полна без потрясающей местной кухни, которая, по нашему мнению, должна непременно появляться в кадре.

Ведь кино - отличный способ не только фиксации окружающей реальности, но и мощный инструмент популяризации важных ее элементов. А яркая Арктическая кухня, безусловно, является одним из них. Чем больше блюд и продуктов мы увидим в популярном кино и сериалах - тем больше будем знать о том, что в Мурманской области стоит непременно попробовать.

Екатерина Шаповалова, автор идеи фестиваля, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «Кинематограф – это общепринятый в мире инструмент продвижения страны, трансляции на весь мир ее культурных ценностей, источник нативной рекламы национальной кухни и уникальных региональных продуктов, национальных брендов и символов, важных для развития туризма и гостеприимства.

Мурманская область со времен СССР - один из самых привлекательных регионов России для кинематографистов. За последние десятилетия здесь снято около 120 кинофильмов и телевизионных сериалов! В 2016 году в России введена система рибейтов: часть затрат на снятое в российских регионах кино кинематографистам возмещают из местного бюджета. Так почему герои фильмов до сих не едят в кадре блюда и продукты Арктической кухни?».

Продюсерский центр приглашает всех жителей Мурманской области поддержать арктическую уличную еду и объявляем конкурс блюд от самых ярких представителей Арктической кухни в Мурманской области!

И объявляем в рамках фестиваля народное голосование за «Арктический фастфуд»! Победителем конкурса станет блюдо, которое зрители продегустируют наибольшее количество раз.

Блюда - участники конкурса:

Беляш с крабом («Ресторанный синдикат», Мурманск);

ЗаЕбуриха («Териберский берег», Териберка);

Дирстроганов («Mr Black», Заполярный);

ЯгельЕж («Ягельsky», Полярные Зори);

Баренцев кармашек («Френдшеф», Кировск);

Блинчики «Аромат Севера» (Блинный дом «Аромат Севера», Заполярный);

Пельмени «Северный олень» («Pelmen Hause», Мурманск);

Пирожок 51 («7 Небо», Мурманск);

Крем-лосось-гречка («Меридиан», Мурманск);

Саамская уха (Этнокомплекс «Саамский Олений двор»).