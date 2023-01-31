«Север – помогает»: на прошлой неделе правительством Мурманской области было отправлено ещё 20 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных граждан

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках вчерашнего оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что северяне продолжают активно оказывать поддержку в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Предметы первой необходимости и продовольствие закуплены правительством Мурманской области, также переданы предметы, которые закуплены неравнодушным северянами в рамках акции «Север – помогает» и с помощью открытого сбора регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана.

«Только на прошлой неделе три машины с грузом общим весом в 20 тонн отправились в Ростов и Белгород, в рамках гуманитарной акции «Север – помогает» регионального отделения партии «Единая Россия». Также переданы предметы, которые закупленные в рамках сбора региональным отделением Российского союза ветеранов Афганистана. Я хочу сказать огромное спасибо за помощь каждому», – отметил Андрей Чибис.

В общей сложности на счёт регионального отделения «Союз ветеранов Афганистана» переведены более 5,5 млн рублей. Денежные средства идут на закупку, в том числе, средств обогрева, вещевого имущества, инструментов для ремонта, медикаментов, продуктов питания и многого другого.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, часть груза, например, продукты питания, планируется передать мирным жителям Донбасса. Средства обогрева, вещевое имущество, инструменты для ремонта, медикаменты, продовольствие будут переданы мобилизованным жителям нашей области и военнослужащим частей, дислоцированных на территории региона.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/mamy-iz-safonovo-peredali-dlya-uchastnikov-svo-145-okopnyh-svechej