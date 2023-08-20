Север – родина смелых: в парке «Патриот» Северного флота состоялась гонка по пересечённой местности с препятствиями «Герои Севера - Заполярный рубеж»

Сегодня на территории военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота состоялись соревнования по бегу по пересечённой местности с искусственными и естественными препятствиями под названием «Герои Севера -Заполярный рубеж». Это была четвертая гонка, организаторами которой стали Северный флот и Правительство Мурманской области.

Старт гонке дали командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

«Очень приятно, что с каждым годом эти соревнования приобретают массовый характер. Это событие мы посвящаем героям, которые сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Не скрою, что значительный состав войск флота решает судьбоносные для нашей страны задачи. Наши воины достойно представляют Северный флот, проявляя мужество, стойкость, отвагу и героизм. За эти подвиги наше соединение 200-я отдельная мотострелковая Печенгская бригада указом Президента России Владимира Путина удостоена высокого наименования «гвардейская». И сегодня государственный флаг, Андреевский флаг – символ нашего единения. И уверен, именно дух единства поможет вашим командам одержать победу в гонке «Герои Севера – Заполярный рубеж», - сказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Ежегодно на трассу парка выходят те, кто наглядно демонстрируют, что Север – родина смелых! Родина настоящих героев! Героев, готовых не только преодолеть сложную трассу, но и в любой момент прийти на выручку товарищу», – сказала вице-губернатор Елена Дягилева. Она пожелала командам боевого духа, легкого старта и удачного финиша, отметив важность мероприятия не только для участников, но и для болельщиков, в особенности – подрастающего поколения северян. Как отметила Елена Дягилева, юные болельщики смогли наглядно увидеть пример волевого характера и командного духа, упорство в достижении цели и, что особенно важно, готовность прийти на помощь товарищу.

В этом году трасса, подготовленная для участников, стала ещё сложнее: команды преодолевали 22 препятствия, расположенных на протяжении дистанции в 5,6 км. Впервые маршрут включал бассейн и ряд объектов, которые были задействованы в первой за полярным кругом «Гонке Героев».

По итогам гонки лучшие определялись среди мужских и смешанных команд силовых структур региона, и среди таких же гражданских команд из Мурманской области.

Победителем гонки среди мужских команд силовых структур стала команда армейского корпуса Северного флота «Армата». Военнослужащие именно этого объединения в своём большинстве сегодня выполняют задачи по защите Отечества в ходе специальной военной операции.

Второе место завоевала команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота - фаворит состязаний минувшего года. Третье место досталось команде «Ураган» соединения ракетных кораблей Северного флота.

В других дивизионах места распределились следующим образом – лучшие – «Гроза-2», «Легион» и «Кудамы». «Серебро» завоевали «Авиатор-2», «Noname» и «Синий трактор». Третье место заняли «Циклон», «Уличный спорт» и «Кольский партизан».

Всего в соревнованиях приняли участие 108 команд. 74 из них представляли Северный флот и силовые структуры региона. И 34 – гражданские команды из Мурманской области. Больше всего – 22 команды – для участия в соревнованиях представили подводные силы Северного флота.

Болельщики смогли оценить модернизированную инфраструктуру парка «Патриот», которая была установлена по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2022 году. Северяне, в том числе самые юные, оценили различные маршруты верёвочного парка с преградами, сетками, подвесными мостами и тарзанками, лазерный тир и полосу «Тайфун» с 15 препятствиями. Ещё один объект – скалодром высотой 12 метров со специальными зацепами – стал точкой притяжения для гостей парка «Патриот» всех возрастов. Попробовать совершить восхождение на одном из четырёх маршрутов разных уровней в сложности помогали опытные инструкторы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, комментируя итоги прошедшего события, командующий Северным флотом Александр Моисеев и вице-губернатор Елена Дягилева, выразили уверенность в том, что консолидация сил правительства региона и командования Северного флота позволят и впредь создавать знаковые для патриотического воспитания и приобщения к здоровому образу жизни события. Модернизация парка «Патриот», состоявшаяся в рамках плана «На Севере – жить», уже сделала трассу традиционной гонки «Герои Севера – Заполярный рубеж» насыщеннее. В планах – проведение ещё большего числа спортивных и физкультурных мероприятий.

Для участников и гостей мероприятия выступали творческие коллективы Северного флота, работала полевая кухня, где можно было подкрепиться вкусной кашей и горячим чаем. Большой популярностью пользовались площадки, на которых была выставлена военная техника и вооружение с историческими и современными образцами, , а также интерактивные зоны, где можно было сделать памятную гравировку на жетоне и яркий аквагрим.

В местах проведения соревнований также работали информационные пункты по отбору кандидатов на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота. Специалисты пунктов предоставляли консультации всем, кого заинтересовала военная служба по контракту.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476724@egNews