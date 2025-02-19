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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 17:10

«Север – Юг»: развитие международных транспортных коридоров обсудили участники III Каспийского экономического форума

В Тегеране прошёл III Каспийский экономический форум. Мероприятие стало важной площадкой для укрепления сотрудничества между странами региона и определило перспективные направления развития транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», который обеспечивает транспортную связанность в регионе, а также соединяет Северо-Запад России со странами Юго-Восточной Азии и Африки.

В форуме приняли участие представители России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Российскую делегацию представлял заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. В состав делегации также вошли министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт, представители Министерства иностранных дел России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Федеральной таможенной службы Российской Федерации и АО «Российские железные дороги», а также деловых кругов, что подчеркивает важность сотрудничества и широкий круг вопросов, вынесенных на обсуждение.

Ожидается, что сотрудничество позволит создать в евразийском пространстве сеть транспортных коридоров, что в итоге сделает регион главной логистической артерией мира и хабом международных грузоперевозок.

«К 2030 году грузоперевозки по коридору «Север – Юг» могут составить от $25 млн до $32 млн. «Север – Юг» становится живым примером комплексной совместной работы. Принимаются меры, направленные на формирование конкурентных тарифов, развитие технологического взаимодействия, устранение барьеров и расширение узких мест», - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

По его словам, актуальная задача в развитии коридора - цифровизация перевозок, как по МТК «Север – Юг», так и по примыкающим маршрутам.

Международный транспортный коридор «Север-Юг», обеспечивает России выход к морским портам Ирана и связывает ее с рынками стран Ближнего Востока, Аравийского моря и Юго-Восточной Азии. Кроме того, развитие МТК «Север-Юг» и освоение Арктики могут рассматриваться как взаимодополняющие процессы, способствующие укреплению транспортной независимости России и расширению её экономических связей с различными регионами мира. В перспективе МТК «Север-Юг» может стать ключевым логистическим коридором, который объединит грузопотоки Африки, Европы и Азии. Для этого на севере МТК может быть соединён с Северным морским путем, а на юге – с Трансаравийской железной дорогой через Ормузский пролив.

Укрепление инфраструктуры Северного морского пути, его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами Евразии и развитие опорных городов российской Арктики станут одним из базовых дискуссионных треков VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Мероприятие создаст возможность представить инновационные технологии и инвестиционные проекты, направленные на развитие СМП и укрепление его роли в глобальной логистической системе. Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте: forumarctica.ru.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Росконгресс».

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