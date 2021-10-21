Север, холод и всплывающие пузырьки: телемост объединил Мурманск и Петербург

Как стать полярником, что должен уметь капитан ледокола и почему ледокол сам не превращается в большой ледник? Эти и другие вопросы в режиме телемоста 14 октября обсудили гости Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска и Санкт-Петербурга в рамках нового проекта «ИЦАЭ OPEN».

В этот раз темой дня стали путешествия. И не случайно – ведь сейчас по всей стране проходит конкурс «Ледокол знаний. Homo Science project», 25 победителей-школьников которого смогут в 2022 году отправиться в путешествие на Северный полюс на самом мощном атомном ледоколе «50 лет Победы». В этом году такая экспедиция состоялась в августе.

Начался телемост трансляцией с атомного ледокола «Ленин», где расположен мурманский центр сети ИЦАЭ. Руководитель центра, участник экспедиции на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project» Егор Банишевский поприветствовал всех гостей и представил им капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова. В это время атомоходы «Ленин» и «50 лет Победы» стояли по соседству.

Из Петербурга к телемосту подключился путешественник, почётный полярник России Виктор Боярский.

Участников встречи интересовали вопросы, как стать настоящим покорителем северных широт. Виктор Боярский и Дмитрий Лобусов делились своим опытом знакомства с профессией. Совместно обратили внимание гостей на то, что любая северная экспедиция требует серьезной подготовки – и физической, и психологической. Как сказал Виктор Боярский: «Главное (в Арктике) делать всё сознательно и понимать, зачем ты это делаешь».

Дмитрий Лобусов, у которого за плечами 33 года работы в ледокольном флоте, обратил внимание молодых ребят на главное качество капитана: «Умение принимать на себя ответственность за людей, за судно, на грузовых судах – и за груз. А это не все могут делать».

Также, по просьбе одной из участниц, Дмитрий рассказал, как ледоколу удаётся не застревать во льдах: «Ледокол имеет систему, которая подаёт воздух из окружающей среды под днище корпуса. Эти всплывающие пузырьки (вокруг корпуса) уменьшают силу трения корпуса о лёд. Это значительно облегчает нам движение во льдах».

В свою очередь полярник Виктор Боярский рассказал о своих экспедициях в Арктику. По его словам, рабочий день там начинается в 6 утра.

«Сначала собирается лагерь и в самом конце будят собак. Они, как дети, лежат под снегом и не очень хотят тянуть упряжки. Большую часть дня экспедиция передвигается по льдам, до 6 вечера. После этого сил хватает только поесть и лечь спать» – поделился опытом полярник.

В конце встречи Дмитрий Лобусов пожелал всем участникам «стремиться познать свою профессию и не отступать перед трудностями», а Виктор Боярский напомнил, что в самой плохой ситуации надо подумать том, что могло быть ещё хуже.

Как сообщает Информационный центр по атомной энергии в г. Мурманске, по завершении телемоста гости ИЦАЭ Санкт-Петербурга продолжили общаться с Виктором Боярским, который им рассказывал про экспедиции на Северный полюс.

Запись телемоста и «лекции» Виктора Боярского можно посмотреть в группах «ВКонтакте» ИЦАЭ Мурманска (vk.com/myatom_murmansk) и ИЦАЭ Санкт-Петербурга (vk.com/icae_spb).