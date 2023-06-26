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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 12:00

Север и туризм: в Мурманске обсудили реализацию нового образовательного кластера

В Министерстве образования и науки Мурманской области прошла встреча главы профильного ведомства Дианы Кузнецовой, председателя комитета по туризму Александра Елисеева, а также представителей колледжей и бизнеса. Основной темой стало обсуждение реализации нового образовательного кластера, который позволит получить качественное профильное образование и гарантированное трудоустройство в сфере туризма 645 северянам в ближайшие три года.

Напомним, что ранее Мурманский технологический колледж сервиса стал победителем конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет». Для реализации новых образовательных программ и оснащения колледжа современным оборудованием из средств федерального и областного бюджетов выделено 72 млн рублей.

«Мурманская область становится всё более привлекательной для туристов: в прошлом году регион принял 540 тысяч гостей, что на 11% выше турпотока 2021 года. В 2022 году благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 30 раз увеличен объём государственной поддержки субъектов туриндустрии нашего региона по сравнению с другими годами. Внедряются новые формы региональной финансовой поддержки, растёт сеть туристских информационных центров. Развитие этой сферы требует большого количества подготовленных кадров», – подчеркнул глава комитета по туризму Александр Елисеев.

Создание образовательного кластера «Север и туризм» создаст благоприятную почву для подготовки и развития кадров в сфере туризма и гостеприимства. Бизнес, образовательные учреждения и правительство Мурманской области будут совместно решать возникающие проблемы. Взаимодействие на таком уровне будет способствовать качественной подготовке кадров для сферы туризма и трудоустройства выпускников кластера «Север и туризм».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Мурманской области уже созданы три кластера: «Образование на Мурмане», «Ковдорский» и «Север и туризм».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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