Север на уровне сердца: определены темы традиционного регионального творческого конкурса для журналистов и блогеров

Министерство информационной политики Мурманской области опубликовало перечень тем VII творческого конкурса для журналистов и блогеров «Север на уровне сердца». Приём заявок традиционно стартует 1 сентября. Готовить документы и подбирать материалы можно начинать уже сейчас.

Министерство информационной политики Мурманской области обращает внимание на важное изменение: теперь для студентов предусмотрен отдельный тематический блок. Традиционно, отдельный блок – и для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в этом году организаторы предложили 9 тем:

1. Мурманская область. Регион меняется к лучшему! Акцент на позитивных переменах в формате «Было/стало», материалы о том, что изменилось за последние 10 лет.

2. На Севере – герои. Материалы о земляках, проявивших мужество и героизм в разных сферах (в том числе о женах участников СВО, их семьях).

3. Сила Севера – в людях: материалы о тех, кто делает регион сильнее, помогает, создает, объединяет, работает в Мурманской области, реализует проекты и инициативы в разных сферах.

4. Семья – опора Севера. Материалы об укреплении традиционных ценностей, демографии и мерах поддержки семей.

5. Столица русской Арктики: к 110-летию города-героя Мурманска.

6. Северное единство. Вклад представителей разных национальностей в развитие Мурманской области.

7. Я – северянин: гордимся Мурманской областью! Материалы о том, почему люди выбирают Север для жизни и работы, 5 поводов гордиться родным краем.

8. Первые шаги в профессию (тематический блок для студентов в возрасте от 18 лет).

9. Север начинается с меня: проекты, инициативы, возможности для молодёжи Кольского Заполярья (для участников в возрасте от 14 до 17 лет включительно).

Номинации конкурса не изменились: заявки будут ждать от авторов, пишущих в печатной прессе и в сетевых изданиях, тележурналистов и операторов, радиожурналистов, фотографов, блогеров.

Продолжает действовать правило – от одного конкурсанта – одна работа. Подробная информация о конкурсе опубликована в специальном разделе сайта Министерства информационной политики Мурманской области.

Напомним, конкурс посвящен памяти известного в Мурманской области журналиста Николая Бакшевникова. Ежегодно его участниками становятся десятки талантливых авторов из разных уголков Кольского Заполярья: они показывают жизнь и развитие региона в своих статьях, телесюжетах, радиопередачах, фотографиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571296/#&gid=1&pid=1