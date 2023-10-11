Север открыт: в Мурманской области продолжается реализация программы переселения соотечественников

Сотрудники регионального Министерства труда и соцразвития в рамках реализации региональной программы переселения соотечественников провели видеоконференцию с представителями посольства РФ и Россотрудничества в Республике Беларусь. В мероприятии также приняли участие представители Кольской горно-металлургической компании и Мурманского арктического университета.

Участникам была представлена презентация Мурманской области, промышленных предприятий и крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Кроме того, были озвучены вопросы привлекательности нашего региона, государственных льгот и гарантий для работников Крайнего Севера.

Доклад представителя Мурманского арктического университета Юлии Шестовой был посвящен теме обучения и самореализации молодежи Кольского Заполярья, а также возможностям поступления граждан Республики Беларусь в МАУ.

О вакансиях, востребованных на Кольской ГМК, размере оплаты труда, социальных гарантиях, предоставлении служебного жилья и содействии в переезде рассказали Вера Когай и Антон Косолапов.

«Мурманская область, без сомнений, является регионом привлекательным для переселения, это лидер по привлечению инвестиций среди всех регионов Арктической зоны. Всего за 5 лет в Мурманскую область из Белоруссии переселилось 42 соотечественника. Среди них врачи, инженеры, техники и преподаватели. Наличие востребованных профессий позволило им успешно трудоустроиться в различные организации нашего региона», — отметил начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений министерства труда и социального развития Мурманской области Максим Ромащенко.

Напомним, что данная программа ориентирована на решение такой ключевой задачи, как возвращение соотечественников на свою историческую родину, а также на увеличение притока в регион квалифицированных специалистов.

Фото: https://gov-murman.ru