Север помнит: Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманской области состоится комплекс мероприятий в честь одного из самых значимых для региона исторических событий – 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Как отметил вчера на оперативном совещании глава региона, в праздничные дни в образовательных учреждениях области будут организованы более двух тысяч различных мероприятий: классные часы, уроки мужества, военно-патриотические игры, тематические интерактивные занятия.

«Кульминационным событием празднования станет митинг у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», он состоится 23 октября в 10 часов утра. Также приглашаю всех жителей Мурманской области присоединиться к торжественному мероприятию «Помним! Гордимся!», которое пройдёт 26 октября, в субботу, в Долине Славы», – сказал губернатор.

В этот день на территории мемориального комплекса впервые зажгут Вечный огонь – один из важнейших символов памяти о событиях военных лет. Его частица будет взята от Вечного огня у мурманского «Алёши» и доставлена в рамках автопробега.

«Кроме того, в Долине Славы гостям презентуют новый выставочный зал, созданный в рамках реконструкции. Экспозиция расскажет историю одного из важнейших этапов противостояния советских войск в суровых климатических условиях Заполярья», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также обратил внимание северян и гостей праздничного мероприятия «Помним! Гордимся!» на то, что в целях обеспечения безопасности с 11.00 до 17.00 движение на участке автомобильной дороги «Кола» в районе Долины Славы будет прекращено.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/