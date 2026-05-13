На территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 17:30

«Север помнит»: в Мурманском областном краеведческом музее состоялись театрализованные экскурсии ко Дню Победы

В День Победы Мурманский областной краеведческий музей представил посетителям новый уникальный формат — серию театрализованных экскурсий «Север помнит». Программа была посвящена мужеству и стойкости защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Уникальность мероприятия состояла в синтезе живого экскурсионного рассказа и театральной постановки с участием артистов Мурманского областного драматического театра.

Экскурсия начиналась с погружения в историю Кольского полуострова 1920-х годов. Посетители узнали, почему ещё до войны наш край называли «полуостровом сокровищ» и какие богатства предстояло разведать в его недрах. Отдельный фрагмент был посвящён знаменитому академику Александру Евгеньевичу Ферсману, роль которого в одной из трёх театрализованных сцен исполнил заслуженный артист России Владимир Равданович. Завершалась экскурсия рассказом о трагических и героических событиях обороны Заполярья: тяжелейших боях лета 1941 года, подвиге Полярной дивизии, героическом труде работников тыла, роли Северного флота и вкладе арктических конвоев в великую Победу.

«В главный праздник нашей страны, в великий День Победы, краеведческий музей совместно с коллегами из областного драматического театра провёл необычные экскурсии. Это рассказ о том, как северяне и Северный флот ковали Победу. Уникальность этих экскурсий в том, что истории, которые мы всегда рассказываем словами, оживают в театрализованных картинах. Перед нами предстали Арсений Григорьевич Головко, Максим Иванович Старостин и другие герои, внесшие вклад в Великую Победу. Такой иммерсивный подход очень подходит для молодого поколения, когда можно не просто послушать экскурсовода, но и погрузиться в реальные истории в исполнении актеров», — отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Она также добавила, что подобные форматы, как и другие мероприятия музея, можно посетить в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Всего 9 мая состоялось три экскурсии, в которых приняли участие более 100 человек.

Как отмечает региональное Министерство культуры, театрализованные экскурсии стали частью обширной праздничной программы нашего края, приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы. Всего в Мурманской области прошло более 300 тематических событий — от концертов и народных гуляний до просветительских акций и театрализованных представлений. Сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и передача памяти о подвиге предков будущим поколениям — одно из приоритетных направлений народной программы «На Севере — жить!».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567436/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
