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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 14:50

Север помнит: в Мурманской области отмечают 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В торжественном митинге на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Мурманске приняли участие губернатор Андрей Чибис, командующий Северным флотом Константин Кабанцов, глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители муниципального образования и силовых ведомств, горожане.

Глава региона, обращаясь к северянам, отметил, что благодаря тем, кто защищал Мурманск в годы Великой Отечественной войны и тем, кто неустанно трудился в тылу, Север стал неприступной крепостью для врага.

«Сегодня наш заполярный День Победы. В нечеловеческих условиях наши бойцы и добровольцы, которые сформировали Полярную дивизию, остановили врага, а потом погнали, освободив и северную часть Норвегии. Фашисты не зашли в город, но Мурманск подвергался массированным вражеским налётам, бомбёжкам, и фактически был сожжён. Но несмотря на это, те, кто был в тылу, не переставали трудиться. Крайне важны были и грузы помощи от союзников. Низкий поклон всем тем, кто обеспечивал – и на передовой, и в тылу – нашу Победу. Здоровья нашим ветеранам. С праздником!», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также поблагодарил нынешних защитников Отечества, которые сегодня не менее мужественно и стойко защищают Родину в ходе специальной военной операции. Так, за время проведения СВО 18 военнослужащих Северного флота удостоены звания Героя Российской Федерации.

«Мужество, стойкость и героизм североморцев времён Великой Отечественной войны и сегодня являются вдохновляющим примером для нынешнего поколения наших воинов, уничтожающих последователей нацистов в зоне специальной военной операции. Мы преклоняем голову перед величием подвига защитников Заполярья, за которым стояли сила духа, самоотверженность советского народа. Вечная слава защитникам Заполярья!», – сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

К присутствующим также обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил, что 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – знаковая дата для каждого жителя Мурманской области:

— Поражение захватчиков стало результатом блестящей Петсамо-Киркенесской операции, когда в течение всего нескольких недель вражеские войска были полностью разбиты и изгнаны с территории нашего края и страны. Имена героев навечно вписаны в историю России. Наш долг – чтить память павших, передавать историю их героизма следующим поколениям и проявлять заботу о ветеранах Великой Отечественной войны - тех, кому наша страна обязана самим своим существованием, а мы, потомки участников той страшной войны, – жизнью.

Участники почили память погибших минутой молчания.

Далее состоялась церемония взятия частички Вечного огня от мемориала «Защитникам Советского Заполярья в Великой Отечественной войне» для последующей его передачи и зажжения в Долине Славы. Чести передать частичку Вечного огня был удостоен участник СВО ефрейтор Андрей Загайнов.

По окончании церемонии к памятнику были возложены венки и цветы, а гостям митинга на нижней площадке мемориального комплекса было представлено тематическое мультимедийное шоу «Реквием».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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