«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 11:00

«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый вице-губернатор Оксана Демченко рассказала о предстоящих мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Так, в октябре в рамках региональной акции «Север помнит» губернаторского плана «На Севере — жить!» запланировано более 250 памятных событий.

«В октябрьских мероприятиях региональной акции «Север помнит» примет участие более 17 тысяч северян. Ключевым событием станет традиционная церемония захоронения останков советских воинов в Долине Славы 18 октября, которую посетит внучка маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева — Елена Конева», — сообщила Оксана Демченко.

22 октября в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота совместно с лучшими творческими коллективами Кольского Заполярья. В рамках мероприятия отличившихся северян наградят памятными медалями и почётными знаки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «СВОих не бросаем».

«В течение октября в образовательных организациях Мурманской области пройдут уроки мужества, патриотические акции, вахты памяти, квесты и встречи с поисковиками. Кроме того, в рамках проекта «Лица героев» запланировано открытие муралов защитникам Отечества в Оленегорске, Североморске и Мурманске, а также «Парты Героев» в кадетских школах», — отметила первый заместитель главы региона.

В молодёжных пространствах «СОПКИ» к памятной дате состоится более 80 мероприятий патриотической направленности. Программу предстоящих культурных событий в рамках оперативного совещания представила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться в официальных сообществах учреждений культуры региона и администраций муниципалитетов, а также на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатное неравенство в России сократилось. Надолго ли?-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»