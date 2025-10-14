«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый вице-губернатор Оксана Демченко рассказала о предстоящих мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Так, в октябре в рамках региональной акции «Север помнит» губернаторского плана «На Севере — жить!» запланировано более 250 памятных событий.

«В октябрьских мероприятиях региональной акции «Север помнит» примет участие более 17 тысяч северян. Ключевым событием станет традиционная церемония захоронения останков советских воинов в Долине Славы 18 октября, которую посетит внучка маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева — Елена Конева», — сообщила Оксана Демченко.

22 октября в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота совместно с лучшими творческими коллективами Кольского Заполярья. В рамках мероприятия отличившихся северян наградят памятными медалями и почётными знаки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса «СВОих не бросаем».

«В течение октября в образовательных организациях Мурманской области пройдут уроки мужества, патриотические акции, вахты памяти, квесты и встречи с поисковиками. Кроме того, в рамках проекта «Лица героев» запланировано открытие муралов защитникам Отечества в Оленегорске, Североморске и Мурманске, а также «Парты Героев» в кадетских школах», — отметила первый заместитель главы региона.

В молодёжных пространствах «СОПКИ» к памятной дате состоится более 80 мероприятий патриотической направленности. Программу предстоящих культурных событий в рамках оперативного совещания представила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться в официальных сообществах учреждений культуры региона и администраций муниципалитетов, а также на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».