«Север помогает»: апатитчане отправили на передовую 12 тонн гуманитарного груза

Поддержка фронта и новых территорий – ключевое направление народной программы.

Акция «Север помогает» объединила школьников, пожилых людей, сотрудников предприятий и детских садов, депутатов и активистов «Единой России».

В пункте приёма гуманитарной помощи на базе местной общественной приёмной собран очередной гуманитарный груз. Более 300 коробок - для участников СВО. В них продукты, средства личной гигиены, компьютерная техника, одежда и обувь, бельё, пелёнки и ортопедические товары – для госпиталей, маскировочные сети.

Для жителей новых регионов собрано у упаковано 425 коробок с одеждой и продуктами длительного пользования. Машина с гумпомощью уже отправлена в распределительный центр.

«Собранная гуманитарная помощь стала выражением нашей благодарности и уважения к героизму бойцов, защищающих Родину. Мы гордимся нашими ребятами и верим в Победу!», – отметила секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Кательникова.

