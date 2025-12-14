«Север помогает»: более 15 тонн груза отправилось в зону СВО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в конце текущей недели состоялась очередная отправка партии необходимого груза военнослужащим из Мурманской области, защищающим Родину в рамках специальной военной операции. На передовую отправлены средства РЭБ, внешние аккумуляторы, маскировочные сети и материалы для обустройства укрытий, различные строительные материалы и инструменты, запчасти для машин «УАЗ» «Патриот», а также автомобиль повышенной проходимости «УАЗ» («Буханка»).

Кроме того, наших ребят ждут новогодние подарки от различных организаций региона, а также неравнодушных северян.

«По поручению губернатора Андрея Чибиса правительство региона продолжает системную работу по оказанию помощи подразделениям Заполярья, которые принимают участие в специальной военной операции. Груз формируется исходя из заявок ребят, находящихся на передовой. Как и всегда, сегодняшняя отправка призвана помочь сохранить жизни героев, кто по зову долга отправился выполнять задачи, поставленные Отчизной. В этот раз наших героев ожидает приятный сюрприз – новогодние подарки», – рассказал заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Как пояснил советник губернатора Дмитрий Клочков, сейчас особое внимание уделяется строительным материалам и инструментам, поскольку ребятам необходимо обустраивать быт на новых рубежах.

«Каждый раз, когда передаю груз, вижу радость и волнение на лицах наших земляков. От них всегда звучат слова искренней благодарности лично губернатору Андрею Чибису, всем неравнодушным гражданам и организациям. Каждый груз: инструмент или единица техники приближают нашу Победу», – подчеркнул Дмитрий Клочков.

Помочь нашим защитникам могут все желающие. Бойцы сражаются за нашу свободу и безопасность, и это заслуживает нашей поддержки и заботы.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-192959349_457252744%2Fwall-192959349_33263