Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской областиГотовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поиске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.12.25 10:00

«Север помогает»: более 15 тонн груза отправилось в зону СВО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в конце текущей недели состоялась очередная отправка партии необходимого груза военнослужащим из Мурманской области, защищающим Родину в рамках специальной военной операции. На передовую отправлены средства РЭБ, внешние аккумуляторы, маскировочные сети и материалы для обустройства укрытий, различные строительные материалы и инструменты, запчасти для машин «УАЗ» «Патриот», а также автомобиль повышенной проходимости «УАЗ» («Буханка»).

Кроме того, наших ребят ждут новогодние подарки от различных организаций региона, а также неравнодушных северян.

«По поручению губернатора Андрея Чибиса правительство региона продолжает системную работу по оказанию помощи подразделениям Заполярья, которые принимают участие в специальной военной операции. Груз формируется исходя из заявок ребят, находящихся на передовой. Как и всегда, сегодняшняя отправка призвана помочь сохранить жизни героев, кто по зову долга отправился выполнять задачи, поставленные Отчизной. В этот раз наших героев ожидает приятный сюрприз – новогодние подарки», – рассказал заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Как пояснил советник губернатора Дмитрий Клочков, сейчас особое внимание уделяется строительным материалам и инструментам, поскольку ребятам необходимо обустраивать быт на новых рубежах.

«Каждый раз, когда передаю груз, вижу радость и волнение на лицах наших земляков. От них всегда звучат слова искренней благодарности лично губернатору Андрею Чибису, всем неравнодушным гражданам и организациям. Каждый груз: инструмент или единица техники приближают нашу Победу», – подчеркнул Дмитрий Клочков.

Помочь нашим защитникам могут все желающие. Бойцы сражаются за нашу свободу и безопасность, и это заслуживает нашей поддержки и заботы.

 

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-192959349_457252744%2Fwall-192959349_33263

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:15«Человек из черной «Волги»». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Гострудинспекция в Мурманской области ведёт постоянный контроль соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»