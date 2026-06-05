«Север помогает», или Североморцы СВОих не бросают!

Очередная партия гуманитарной помощи, заботливо собранная жителями столицы Северного флота, отправилась в составе общего груза, сформированного силами жителей Кольского Заполярья, на передовую, где задачи специальной военной операции доблестно выполняют наши земляки.

К региональной акции «Север помогает», которая реализуется по поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, присоединились трудовые коллективы североморских организаций, депутаты, неравнодушные жители, учреждения образования, которые не пропускают ни одного сбора необходимых бойцам вещей.

На этот раз в составе груза - медикаменты, одежда, предметы гигиены, средства дезинфекции, окопные свечи, продукты длительного хранения, угощения и сердечные письма от ребят. Для наших защитников - это не просто материальная помощь, это настоящая поддержка и очень важное напоминание о том, что их любят, помнят и ждут домой.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, на этом сбор гуманитарной помощи не заканчивается. Передать вещи можно в Общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 13.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19735-severomorcy-svoih-ne-brosayut/#news-gal-3