24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.26 09:25

«Север помогает»: из Мурманска на передовую отправлена очередная партия ценного груза

21 апреля в Мурманске состоялась очередная отправка в зону проведения специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» по запросам командования воинских частей для наших бойцов собрали большой груз: стройматериалы, инструменты, печи, маскировочные сети, оптоволокно, 3D-изделия, противопожарные ранцы, медицинские носилки, а также кроссовый мотоцикл.

«С самого начала специальной военной операции наши земляки – контрактники, мобилизованные и добровольцы – с честью и отвагой выполняют свой долг. Наша задача – поддержать подразделения Заполярья, участвующие в специальной военной операции. Жизни героев – приоритет для нас», – сказал заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, с первого дня СВО правительство Мурманской области оказывает дополнительную помощь нашим ребятам на передовой за счёт бюджетных средств и внебюджетных источников. В общей сложности с начала СВО приобретено и выдано в войсковые части более 241 тысяча единиц имущества различного назначения, а в рамках акции «Север помогает» - более 770 тонн гуманитарного груза.

Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы «На Севере - жить!». Каждый из нас может приблизить Победу!

Список необходимого.

Адреса пунктов сбора.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457254304%2Fwall-192959349_37912

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-PRO Деньги (16+)Даёшь Бюджетный совет! В России предлагают создать независимый орган для оценки финансовых решений властей-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро, слабо растёт к фунту и иене-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
