«Север помогает»: из Мурманска на передовую отправлена очередная партия ценного груза

21 апреля в Мурманске состоялась очередная отправка в зону проведения специальной военной операции. В рамках акции «Север помогает» по запросам командования воинских частей для наших бойцов собрали большой груз: стройматериалы, инструменты, печи, маскировочные сети, оптоволокно, 3D-изделия, противопожарные ранцы, медицинские носилки, а также кроссовый мотоцикл.

«С самого начала специальной военной операции наши земляки – контрактники, мобилизованные и добровольцы – с честью и отвагой выполняют свой долг. Наша задача – поддержать подразделения Заполярья, участвующие в специальной военной операции. Жизни героев – приоритет для нас», – сказал заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев.

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, с первого дня СВО правительство Мурманской области оказывает дополнительную помощь нашим ребятам на передовой за счёт бюджетных средств и внебюджетных источников. В общей сложности с начала СВО приобретено и выдано в войсковые части более 241 тысяча единиц имущества различного назначения, а в рамках акции «Север помогает» - более 770 тонн гуманитарного груза.

Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы «На Севере - жить!». Каждый из нас может приблизить Победу!

