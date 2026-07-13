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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 09:20

«Север помогает»: из Мурманской области отправлена очередная партия груза для наших защитников в зоне СВО

В составе отправки – более 14 тонн жизненно важных грузов. Это современные радиостанции и пауэрбанки, тенты и маскировочные сети, стройматериалы, автоинструмент, продукты питания, дизельные и бензиновые генераторы, полноприводный автомобиль «СОБОЛЬ», а также многое другое.

В конце прошлой недели правительством Мурманской области отправлена крупная партия груза для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

В составе отправки – более 14 тонн жизненно важных грузов. Это современные радиостанции и пауэрбанки, тенты и маскировочные сети, стройматериалы, автоинструмент, продукты питания, дизельные и бензиновые генераторы, полноприводный автомобиль «СОБОЛЬ», а также многое другое.

«Сегодня мы отправляем очередной груз для наших защитников на линии фронта. Это совместная инициатива правительства региона, волонтёров и неравнодушных граждан. Здесь: строительные материалы, одежда, продукты питания, генераторы, медицинское оборудование и даже автомобиль «СОБОЛЬ». Особое внимание уделено обеспечению комфорта бойцов: тёплые вещи, палатки, средства гигиены и вода. Мы благодарим всех, кто принял участие в сборе груза. Вместе мы делаем важное дело – помогаем нашим героям защищать Родину», – рассказал и.о. заместителя министра региональной безопасности Мурманской области Артем Двойнев.

Этот груз продолжает традицию всесторонней поддержки наших бойцов на передовой.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696

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