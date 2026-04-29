«Север помогает»: ковдорчане отправили очередную партию гуманитарного груза на передовую

Помощь фронту – ключевое направление народной программы.

В Мурманской области продолжается региональная акция «Север помогает». Неравнодушные жители Ковдорского округа, активисты местного отделения «Единой России», депутаты Совета депутатов и предприниматели Ковдорского округа не перестают оказывать поддержку мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Для наших бойцов они собрали практичные вещи для суровых полевых условий. Среди них - инструменты и расходники, а также всё необходимое для бытовых и хозяйственных нужд.

«Поддержка наших ребят — это общая задача. Мы знаем, как важна для бойцов связь с домом. Будем продолжать помогать столько, сколько потребуется. Пока мы вместе — мы сила», - отметил секретарь местного отделения партии Сергей Сомов.

Напомним, региональная акция «Север помогает», запущенная с марта 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, стала одним из самых масштабных волонтерских движений региона. За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено более 770 тонн груза.

