«Север помогает»: ковдорчане собрали гумпомощь на фронт

Неравнодушные жители Ковдорского округа, активисты, сторонники местного отделения партии «Единая Россия», депутаты Совета депутатов и предприниматели Ковдорского округа не перестают оказывать поддержку мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

На этой неделе они собрали и передали нашим защитникам практичные вещи для суровых полевых условий: инструменты и расходники.

«Когда мы спрашиваем у ребят, что им нужно, часто слышим не про «удобства», а про простые рабочие вещи. Инструмент, крепёж — то, что ломается и расходуется в полевых условиях. Поэтому в этот раз мы сделали упор именно на это: пильные диски, лопаты, гайки, шурупы. Хотим, чтобы всё необходимое было под рукой и работало безотказно. Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне! Ваша поддержка — это ценный вклад в общее дело», - подчеркнул секретарь местного отделения партии «ЕР» Сергей Сомов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sever-pomogaet-kovdorchane-sobrali-gumpomosh-na-front