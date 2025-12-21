«Север помогает»: очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону СВО

В Кандалакше депутаты - единороссы приняли участие в региональной партийной акции «Север помогает» по сбору необходимых вещей и медикаментов для наших военнослужащих.

«Это важная работа, которую мы стараемся вести на постоянной основе. Каждый житель может внести свой вклад и поддержать тех, кто сейчас на передовой. Давайте объединим усилия и покажем нашим защитникам, что мы с ними едины!», - отметил депутат Совета депутатов Денис Григорьев.

Предновогодняя партия народной помощи ребятам на передовую отправилась из Мурманска.

Как сообщил депутат горсовета Виталий Егоров, сбор большой партии помощи стартовал ещё в августе, а закупить и собрать всё необходимое помогли благотворители, организации, волонтёрские группы «ЧВК «Вяжем добро», «Маскировка Мурманск для СВОих», «Золотые руки Ангела», «Бойцы Заполярья», активисты Народного фронта и депутаты из Кольского округа и Североморска.

Свои письма бойцам передали школьники из 6, 7 и 10 гимназии областного центра, лицея №10 и гимназии №1 Североморска.

- Идущая из Мурманска фура с различным имуществом и автомобилями «Нива» и УАЗ «буханочка», прицепом и внедорожной техникой, а также ещё три, загруженные под крышу «буханочки», прицеп с подарками для бойцов и посылками от родных и близких уже в пути», – прокомментировал депутат.

Впереди длинная и сложная дорога, но мы справимся и задачу выполним, потому что нашу народную помощь очень ждут наши парни на передовой, уверен Виталий Егоров.

