«Север помогает»: очередную партию гуманитарной помощи собрали и передали в Мончегорске в рамках региональной акции

Администрация города Мончегорска совместно с местным отделением партии «Единая Россия», при содействии предприятий и организаций города и неравнодушных жителей регулярно передают нашим защитникам в зоне СВО необходимую помощь.

В этот раз на передовую отправились два автомобиля, которые уже не используются в повседневной деятельности, но пригодны для выполнения боевых задач. Их передали сотрудники спасательной службы и Мончегорской теплосети. Автомобили также заполнили автозапчастями, шинами и маскировочными сетями, заботливо сплетёнными местными «паучками», и несколькими тысячами ножек для запуска БПЛА, напечатанных на 3-D принтере студентами МонПк.

В передаче груза приняли участие: депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, глава города Мончегорска Андрей Рудаков, заместитель главы города Евгений Травинин и представитель одного из воинских подразделений, выполняющих задачи в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

Как отмечает администрация города металлургов, акция «Север помогает» инициирована в марте 2022 года по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и направлена на сбор и доставку необходимых вещей нашим землякам, отстаивающим интересы России в ходе специальной военной операции. С момента запуска акции уже отправлено более 770 тонн помощи военнослужащим.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543451/#&gid=1&pid=5