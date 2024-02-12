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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 09:30

«Север помогает»: оленегорцы отправили очередную посылку бойцам в зону СВО

При поддержке неравнодушных жителей Оленегорска, местного отделения партии «Единая Россия», администрации города и бизнеса в рамках акции «Север помогает» собрана партия гуманитарной помощи. Помощь будет доставлена ребятам из Оленегорска и их сослуживцам из соединения группировки «Днепр» на Херсонском направлении.

В состав гуманитарной помощи вошли: спецоборудование, медикаменты, спальные мешки, термобельё, продукты питания длительного хранения, товары первой необходимости, а также письма и рисунки от школьников.

«Как секретарь Оленегорского местного отделения партии «Единая Россия» выражаю глубокую благодарность всем, кто принимает участие в оказании любого рода помощи нашим бойцам на фронте. Для них важно чувствовать надёжный тыл за своей спиной, силу родной земли, теплоту и заботу земляков. Вместе мы обязательно победим!  - отмечает Александр Богович, секретарь местного отделения «Единой России», депутат Мурманской областной Думы. -Отдельные слова благодарности генеральному директору «Авангард-Металл» Анатолию Шульгину и генеральному директору «ПМК «Северная» Ивану Щукину за приобретение для наших защитников средства радиоэлектронной борьбы (модульного комплекса РЭБ), а также хирургического шовного материала.

Спасибо главе города Оленегорска Ивану Лебедеву, военнослужащим п. Высокий, предпринимателю Татьяне Тарасовой за систематическую поддержку наших ребят».

В Оленегорске пункт сбора находится в общественной приёмной Оленегорского местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 7. Часы работы приёмной: понедельник, вторник, четверг, пятница - с 15.00 до 18.00.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/olenegorcy-otpravili-ocherednuyu-posylku-bojcam

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