«Север помогает»: последние четыре года показали, насколько отзывчивыми и мотивированными могут быть северяне - Андрей Чибис

Региональное отделение партии «Единая Россия» доставило более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» вывезли на лечение более 700 детей», – отметила она на заседании штаба.

Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», – пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков – направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идёт строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтёры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры «Молодой Гвардии» сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение «Здоровое Отечество» открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд «Своих не бросаем» помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», – добавила глава гуманитарного штаба.

В свою очередь, замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом», – подчеркнул замминистра.

«Последние четыре года показали, насколько отзывчивыми и мотивированными могут быть северяне. Они оказывали поддержку во время пандемии, а сегодня продолжают вкладывать силы, энергию и время в помощь участникам специальной военной операции.

Больше года на базе партии «Единая Россия» работает пункт сбора гуманитарной помощи «Север помогает». С начала работы волонтёрами совместно с правительством Мурманской области было отправлено на СВО более 600 тонн самого необходимого: продуктов, вещей, техники, медикаментов. Работа по оказанию помощи бойцам, которые находятся на фронте, продолжатся.

Каждую партию груза мы составляем исходя из потребностей, которые наши бойцы присылают с передовой. Перед Новым годом вместе с нужными для передовой вещами: окопными свечами, маскировочными сетями, тепловыми пушками, газогенераторами, электропомпами, строительным инструментом, - уехали и подарки для военнослужащих, и даже новогодние ёлочки.

Акция «Север помогает» демонстрирует наше единение и сплочение, объединяет тысячи людей со всей Мурманской области. Среди добровольцев очень много небезразличных людей разного достатка и разных возрастов. Выражаю слова благодарности всем, кто оказывает любую помощь», – рассказал губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-dostavila-bolee-82-tysyach-tonn-gumpomoshi-v-novye-regiony-i-na-front