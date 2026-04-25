«Север помогает»: продолжается сбор дополнительной помощи для наших бойцов

Из Терского округа в основной региональный распределительный пункт отправлен большой гуманитарный груз. Об этом сообщила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рамиля Хайруллина.

«По просьбе активистов группы старшего поколения «Жизнь в ритме» мы организовали мастер-классы по нарезке лент и созданию маскировочных сетей. От всего сердца благодарим всех, кто принимает участие в сборе помощи, неравнодушен к судьбе наших бойцов и вносит свой вклад в общее дело. Ваша поддержка бесценна!», - отметила она.

В Кандалакше к акции присоединились депутаты и учащиеся школы №10. В скором времени собранный груз будет направлен на передовую.

«Благодарим всех, кто находит возможность поддержать наших защитников. Такая забота и надёжный тыл очень важны для ребят, выполняющих сегодня важные задачи в зоне проведения специальной военной операции», - отметил депутат Совета депутатов Кандалакшского округа Денис Григорьев.

Напомним, с марта 2022 года по поручению секретаря регионального отделения Андрея Чибиса на базе партии «Единая Россия» начал работу гуманитарный центр «Север помогает». Благодаря его деятельности из Мурманской области нашим ребятам уже отправлено свыше 770 тонн груза.

