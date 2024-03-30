«Север помогает»: североморским бойцам в зоне спецоперации передали гуманитарную помощь

Благодаря поддержке сотрудников Центра специальной связи и информации ФСО России в Мурманской области, приобретена вместительная палатка со всем необходимым для обеспечения работы в полевых условиях.

По просьбе военнослужащих от Североморской войсковой части 36138 помощь доставлена в зону СВО. Запрос палатки поступил от бойцов в связи с тем, что их палатка была сильно повреждена из-за ударов украинских националистов.

Региональное отделение «Единой России» направило палатку вместе с гуманитарной помощью, собранной в рамках акции «Север помогает» неравнодушными северянами.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/bojcam-v-zone-specoperacii-peredali-gumanitarnuyu-pomosh