«Север помогает»: собрано более 25 тонн продуктов и вещей, а также приобретено 15 единиц техники

Неравнодушные жители Мурманской области и заполярные предприниматели продолжают оказывать поддержку мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом вчера на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Общими силами в рамках партийной акции «Север помогает» уже собрано более 25 тонн продуктов и вещей, которые в тесном сотрудничестве с Северным флотом отправляются именно нашим ребятам – и тем, кто мобилизован, и тем, кто находится на передовой», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис отдельно отметил, что организациями региона на Северный флот поставлено уже 15 единиц востребованной автомобильной техники: это КАМАЗ, ГАЗы, УАЗы, ГАЗели, «Соболь» и «Нива». Ещё 14 автомобилей также готовится к отправке в Северный флот, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

«Со своей стороны мы продолжаем оказывать помощь в обеспечении мобилизованных северян, – закупается всё необходимое и направляется нашим ребятам», – сообщил губернатор.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12930-v-murmanskoy-oblasti-volontery-pomogayut-voenkomatam-v-sortirovke-voennogo-obmundirovaniya/page,5/