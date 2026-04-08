«Север помогает»: в Ковдоре состоялся очередной сбор дополнительной помощи фронту

В Ковдорском округе неравнодушные жители активно поддерживают военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, недавно Михаил Панчев и Анастасия Лобанова передали в местное отделение партии «Единая Россия» предметы первой необходимости для наших защитников.

Свой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли и старшеклассники ковдорской школы №1. Ребята принесли пилы, гвозди, молотки и другой востребованный инструмент, который так нужен бойцам в полевых условиях. Совсем скоро весь собранный груз будет передан адресатам.

«Отрадно видеть, что к нашей акции присоединяются ковдорчане разных возрастов. Каждый такой вклад приближает Победу. Спасибо всем, кто помогает!», - отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

Поддержка фронта – ключевое направление народной программы «На Севере – жить!». Напомним, акция «Север помогает», запущенная с марта 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, стала одним из самых масштабных волонтерских движений региона. За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено 750 тонн груза.

