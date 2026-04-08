«Север помогает»: в Ковдоре состоялся очередной сбор дополнительной помощи фронту
Мурманская область. Арктика (16+)

«Север помогает»: в Ковдоре состоялся очередной сбор дополнительной помощи фронту

В Ковдорском округе неравнодушные жители активно поддерживают военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает vk.com/opershtab_murman, недавно Михаил Панчев и Анастасия Лобанова передали в местное отделение партии «Единая Россия» предметы первой необходимости для наших защитников.

Свой вклад в сбор гуманитарной помощи внесли и старшеклассники ковдорской школы №1. Ребята принесли пилы, гвозди, молотки и другой востребованный инструмент, который так нужен бойцам в полевых условиях. Совсем скоро весь собранный груз будет передан адресатам.

«Отрадно видеть, что к нашей акции присоединяются ковдорчане разных возрастов. Каждый такой вклад приближает Победу. Спасибо всем, кто помогает!», - отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

Поддержка фронта – ключевое направление народной программы «На Севере – жить!». Напомним, акция «Север помогает», запущенная с марта 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, стала одним из самых масштабных волонтерских движений региона. За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено 750 тонн груза.

Присоединяйтесь к акции «Север помогает».

Список необходимого.

Адреса пунктов сбора.

 

 

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457254074%2Fwall-192959349_37464

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

