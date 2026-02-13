«Север помогает»: в Мурманске состоялась очередная региональная акция

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 11 февраля в Мурманске состоялась очередная региональная акция «Север помогает». Мероприятие объединило партийцев «Единой России», волонтёров спортивной школы №13, Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического университета для передачи дополнительной помощи военнослужащим Мурманской области, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Добровольцы отсортировали коробки с грузом, который поступил из Ковдорского, Терского и Печенгского округов, Видяевского, Александровского Североморского и Мурманского отделений партий. Особое внимание уделено техническому оснащению: бойцам направят дизельные отопители, строительные материалы, инструменты, оптоволокно для дронов, маскировочные сети и армейские окопные свечи. Также в составе новой партии – вещи, необходимые в быту, гостинцы, письма и рисунки от заполярной детворы.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Андрей Чибис поблагодарил всех участников сбора.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто участвует в акции «Север помогает». Безусловно, есть специализированный груз, который правительство Мурманской области приобретает за счет бюджета и внебюджетных источников. Но особенно важно, что помощь идет от людей. Наши жители, люди старшего поколения, — передают бойцам самое необходимое. Низкий поклон им за это. Партия все эти годы выполняет большую организационную работу, и мы видим отдачу. Когда разговариваешь с бойцами — и на линии боевого соприкосновения, и здесь, в регионе, — они говорят: такие грузы, тёплые вещи, письма — это не просто посылки, это греет душу. А значит, приближает нашу победу», - сказал глава региона.

Участник проекта «Герои Севера» Кирилл Федоров, лично знакомый с условиями на передовой, высоко оценивает акцию «Север помогает».

«Сегодня жители муниципалитетов и ветеранские организации подготовили дополнительную помощь для отправки на фронт. Там максимально необходимые ребятам вещи, и самое главное — это внимание, которое очень важно для бойцов, находящихся в окопах. В условиях боев и постоянного движения фронта ты зачастую не можешь собрать вещи, чтобы взять их с собой и приходится всё бросать. Поэтому нужно всё: окопные свечи, сухие души, теплые носки, перчатки и даже сладости, из-за тяжелых нагрузок элементарные конфеты поднимают настроение. Это действительно ценно», – сказал Кирилл Федоров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с марта 2022 года акция «Север помогает», запущенная по инициативе губернатора Андрея Чибиса, стала одним из самых масштабных волонтёрских движений региона. За это время из Мурманской области мобилизованным северянам и военнослужащим отправлено свыше 732 тонн груза.

Очередная партия помощи будет доставлена в областной пункт сбора Мурманска для дальнейшей транспортировки адресатам в зону СВО в преддверии Дня защитника Отечества.

