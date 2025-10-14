Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 09:30
«Север помогает»: волонтёры доставили новую партию гуманитарного груза для военнослужащих
В рамках акции «Север помогает» волонтёрский десант доставил на распределительный центр Мурманска очередную партию гуманитарной помощи от Терского округа и ЗАТО город Заозерск для последующей отправки её военнослужащим в зону СВО.
Как сообщает администрация города Мончегорска, в её состав вошли продукты длительного хранения, медикаменты и средства гигиены. К сортировке помощи присоединились учащиеся спортивной школы №13, студенты транспортного колледжа и активисты города металлургов.
Всего с начала акции отправлено 648 тонн гуманитарной помощи.
Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-72545993_456240996
Последние комментарии
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
