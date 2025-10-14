«Север помогает»: волонтёры доставили новую партию гуманитарного груза для военнослужащих

В рамках акции «Север помогает» волонтёрский десант доставил на распределительный центр Мурманска очередную партию гуманитарной помощи от Терского округа и ЗАТО город Заозерск для последующей отправки её военнослужащим в зону СВО.

Как сообщает администрация города Мончегорска, в её состав вошли продукты длительного хранения, медикаменты и средства гигиены. К сортировке помощи присоединились учащиеся спортивной школы №13, студенты транспортного колледжа и активисты города металлургов.

Всего с начала акции отправлено 648 тонн гуманитарной помощи.

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-72545993_456240996