«Север помогает»: волонтёры Терского района готовят к отправке на фронт новые маскировочные сети

Камуфляж ручной работы делают мастерицы-волонтёры.

«Лето – это не повод для отдыха наших тружениц пункта по изготовлению маскировочных сетей! Отправив очередную партию, заказываем ещё полотна, обсудив цветовое решение («лето», «осень», «грунт» и так далее), и ткани, далее кроим, режем. Так начинается новая маскировочная сеть! Мастерицы настолько освоили технику плетения, что буквально за неделю делают одну сеть; впереди ещё две – и будем отправлять», – рассказала Рамиля Хайруллина, секретарь местного отделения Терского района партии «Единая Россия».

Она поблагодарила волонтёров и пригласила северян поддержать акцию «Север помогает»: «Спасибо всем, кто принимает участие в сборе помощи для наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО! Помощь отправляем ежемесячно в основной распределительный пункт Мурманска, откуда посылки уходят в места дислокации военных частей. Присоединяйтесь к нашей работе, будем рады».

Напомним, партия «Единая Россия» продолжает сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Север помогает» круглогодично. Узнать о том, как поддержать бойцов, можно по ссылкам: пункты сбора и список необходимого.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/terskij-rajon-otpravit-na-front-novye-maskirovochnye-seti