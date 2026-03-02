«Север помогает»: жители Ковдорского округа передали на фронт личный автомобиль

Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы.

В Ковдоре представители бизнеса передали в зону СВО личный автомобиль повышенной проходимости. Надёжная техника уже готова отправиться на передовую.

Активисты местного отделения «Единой России» оперативно отработали просьбу земляка-военнослужащего. Для него были приобретены и подготовлены к отправке необходимые комплектующие для восстановления квадрокоптера.

«Очень важно, что в нашем округе так много неравнодушных людей. Кто-то помогает техникой, другие закрывают адресные заявки бойцов, собирают посылки. Всё это — звенья одной цепи и вклад в общее дело. Помощь разная, но каждая из них приближает нашу общую Победу», - отметил секретарь местного отделения Сергей Сомов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sever-pomogaet-zhiteli-kovdorskogo-okruga-peredali-na-front-lichnyj-avtomobil