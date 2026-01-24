«Север помогает»: жители Мурманской области передали гуманитарный груз, сформированный по запросам бойцов

Жители Мурманской области вновь продемонстрировали единство и отзывчивость, отправив очередной гуманитарный груз, сформированный по поступившим запросам. Эта акция стала ярким свидетельством того, как совместными усилиями можно оказать реальную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в сборе активно участвовали самые разные представители региона: от простых северян, вложивших в помощь частицу душевного тепла, до партийных активистов, обеспечивших чёткую координацию процесса, и добровольческих объединений, взявших на себя сложную организационную и логистическую работу. Каждый внёс свой вклад, руководствуясь общим стремлением — помочь.

Итогом сплочённой работы стали 36 тщательно укомплектованных коробок, которые уже отправились к получателям в зону СВО. В состав гуманитарного груза вошли самые необходимые вещи: тёплые предметы одежды, защищающие от сурового климата, вязаные носки, созданные руками местных мастериц с особой заботой, средства личной гигиены, газ в баллонах для бытовых нужд, а также окопные свечи, полезные для обогрева и освещения.

Особое место в посылке заняли письма от детей — искренние и трогательные послания, наполненные поддержкой и надеждой. Дополнили груз сладости, способные поднять настроение, и продукты длительного хранения, обеспечивающие надёжный запас питания.

Эта гуманитарная акция ещё раз подтвердила: традиции взаимопомощи и солидарности в Мурманской области крепки. Каждый участник сбора внёс свою лепту в общее доброе дело.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536763/#&gid=1&pid=1