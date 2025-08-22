«Север помогает»: жители Мурманской области собрали очередную партию гуманитарного груза

Он будет направлен в Курскую область.

Неравнодушные жители Терского округа, Ковдора, Колы, Мончегорска, ЗАТО г. Североморск и Заозерска передали в исполком регионального отделения партии «Единая Россия» очередную партию гуманитарной помощи.

Это продукты питания длительного хранения, тёплые вещи, средства индивидуальной гигиены, медикаменты, бытовая химия, предметы первой необходимости и многое другое.

«Мы благодарим каждого, кто откликнулся на сбор помощи для Курской области. Ваша поддержка бесценна и доказывает, что мы вместе. Только вместе мы можем сделать больше и оказать реальную поддержку тем, кто в ней нуждается», – отметила руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Елена Сидорова.

Акция «Север помогает» продолжается. В ближайшее время из Мурманска отправятся новые партии гуманитарных грузов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sever-pomogaet-zhiteli-kolskogo-zapolyarya-sobrali-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnogo-gruza