«Север помогает»: жители Терского округа передали очередную партию гуманитарного груза на СВО

В рамках акции «Север помогает» местным отделением Терского округа партии «Единая Россия» продолжается сбор гуманитарной помощи для поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в СВО.

«Ежемесячно мы отправляем гуманитарную помощь в основной распределительный пункт для наших бойцов. В этот раз отработали две адресные заявки от земляков. Спасибо всем, кто оказывает помощь фронту, кто не остаётся в стороне, кто принимает участие в сборах, благотворительных концертах. Вклад каждого важен!», - отметила секретарь местного отделения партии Рамиля Хайруллина.

Как сообщает murmansk.er.ru, в марте 2022 года по инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса запущена акция «Север помогает». Из Мурманской области в зону СВО мобилизованным северянам и военнослужащим уже отправлено свыше 670 тонн гуманитарной помощи.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/sever-pomogaet-zhiteli-terskogo-okruga-peredali-gumanitarnyj-gruz-na-svo

 

