«Север помогает»: жители Терского района собрали очередную партию гуманитарного груза для наших воинов в зоне СВО

Гумпомощь направлена в зону проведения специальной военной операции.

Терский район продолжает работу по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, в рамках региональной акции партии «Единая Россия» «Север помогает». Поддержка участников СВО – ключевое направление народной программы.

Как сообщила секретарь местного отделения Терского района партии Рамиля Хайруллина, очередная партия гуманитарной помощи доставлена в основной распределительный пункт областного центра. Кроме того, переданы две адресные посылки по заявкам.

«Благодарим каждого за помощь. Ваш вклад в доброе дело значителен и важен. Особую признательность выражаем жителям сёл Чапома и Чаваньга. Системная и адресная помощь фронту – наш вклад в общее дело», – отмечает Рамиля Хайруллина.

