«Север. Порт. Экология» - фильм о масштабной экологической программе АО «ММТП»

Вот уже на протяжении нескольких лет в Мурманском морском торговом порту реализуется масштабная экологическая программа. Эта работа проводится в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Оно было заключено в 2017 году в рамках Года экологии в Российской Федерации и включает в себя 13 проектов.

На сегодняшний день в Мурманском морском торговом порту большинство проектов экологической программы уже реализовано: завершено строительство уникальных пылеветрозащитных экранов, внедрена система экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта; введена в эксплуатацию система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек и др.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Порядка 80% наилучших доступных технологий, которые вошли в соответствующий отраслевой справочник по НДТ, принятый в 2019 году, либо уже реализованы, либо находятся в активной стадии реализации на площадке предприятия.

Мурманская студия документальных фильмов «Рек.А» подготовила киноленту, посвященную экологической программе АО «ММТП». На протяжении нескольких лет съемочная группа наблюдала за масштабной работой портовиков в природоохранной сфере. Теперь у нас есть возможность ознакомиться с полуторачасовым фильмом и своими глазами увидеть результаты реализации экологической программы Мурманского морского торгового порта.