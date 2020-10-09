Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 13:30
«Север. Порт. Экология» - глава 7 документального фильма об экологической программе АО «ММТП»
Седьмая глава документального фильма «Север. Порт. Экология» посвящена модернизации парка портальных кранов Мурманского морского торгового порта.
В настоящее время на территории порта заменены более чем 50% общего количества портальных кранов на современные «Аисты». Более того, вводятся в эксплуатацию грейфера увеличенного объёма, что снижает воздействие на окружающую среду благодаря уменьшению количества захватов груза.
Напомним, что фильм, посвященный экопрограмме Мурманского морского торгового порта, был снят отечественной студией документальных фильмов «Рек.А»
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Ольга
07.10.20 00:14
01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог «Арктик-ТВ» отвечает на вопросы телезрителей
Ольга
06.10.20 22:15
В парке на просп. Героев-североморцев вообще нет освещения, особенно как идти к Сбербанку, около дома № 62 по просп. Героев-североморцев. Куда надо писать,чтобы поставили хотя бы несколько фонарей? *
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
-Скоро в эфире16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 40% россиян ждут резкого роста цен в ближайший месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 98 копеек, доллар потерял почти 89 копеек-PRO Энергетику (18+)Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Самой серьёзной проблемой в ЖКХ, по данным граждан, сейчас является состояние многоквартирных домов-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Процесс госрегистрации компаний становится проще: с 25 ноября будут действовать новые формы документов