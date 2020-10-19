«Север. Порт. Экология» - очередная серия документального фильма об экологической программе АО «ММТП»

«Система экологического менеджмента» - так называется восьмая глава документального фильма «Север. Порт. Экология». Он был снят мурманской студией документальных фильмов «Рек.А» и посвящён прохождению инспекционного контроля АО «Мурманский морской торговый порт» на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ).

Уже второй год подряд градообразующее предприятие подтверждает право на обладание международным экологическим сертификатом.