Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 09:45
«Север. Порт. Экология». Глава 3
Мурманский морской торговый порт продолжает знакомить жителей областного центра с документальными фильмами об экологической программе компании.
«Мобильная система орошения» - так называется третья глава документального фильма «Север. Порт. Экология». Он был снят мурманской студией документальных фильмов «Рек.А» и посвящён экологической программе АО «Мурманский морской торговый порт». На этот раз речь пойдет о том, как в порту внедряли еще один важный элемент системы пылеподавления АО «ММТП» - использование поверхностных активных веществ для орошения штабелей с сыпучими грузами.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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