«Север. Порт. Экология». Глава 3

Мурманский морской торговый порт продолжает знакомить жителей областного центра с документальными фильмами об экологической программе компании.

«Мобильная система орошения» - так называется третья глава документального фильма «Север. Порт. Экология». Он был снят мурманской студией документальных фильмов «Рек.А» и посвящён экологической программе АО «Мурманский морской торговый порт». На этот раз речь пойдет о том, как в порту внедряли еще один важный элемент системы пылеподавления АО «ММТП» - использование поверхностных активных веществ для орошения штабелей с сыпучими грузами.