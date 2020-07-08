Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 09:15
«Север. Порт. Экология». Глава 4
Четвертая глава документального фильма об экологической программе АО «ММТП» «Север. Порт. Экология» посвящена экологическим мерам, которые направлены на снижение пыления на технологических проездах и дорогах в АО «ММТП». В новой серии киноленты речь пойдет о мобильных вакуумных погрузчиках «Centurion LN1012» - «вакуумных пылесосах», а также уникальной системе орошения автодороги.
Напомним, что фильм о масштабной экологической программе Мурманского морского торгового порта был снят отечественной студией документальных фильмов «Рек.А».
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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