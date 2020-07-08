«Север. Порт. Экология». Глава 4

Четвертая глава документального фильма об экологической программе АО «ММТП» «Север. Порт. Экология» посвящена экологическим мерам, которые направлены на снижение пыления на технологических проездах и дорогах в АО «ММТП». В новой серии киноленты речь пойдет о мобильных вакуумных погрузчиках «Centurion LN1012» - «вакуумных пылесосах», а также уникальной системе орошения автодороги.

Напомним, что фильм о масштабной экологической программе Мурманского морского торгового порта был снят отечественной студией документальных фильмов «Рек.А».