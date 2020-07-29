«Север. Порт. Экология». Глава 5

На сайте Мурманского морского торгового порта размещена очередная часть документального фильма об экологической программе АО «ММТП».

Пятая глава документального фильма «Север. Порт. Экология» посвящена экологической диспетчерской АО «ММТП». На территории порта в постоянном режиме организована работа специализированной службы для мониторинга экологической обстановки. Этот проект стал пилотным для портов Российской Федерации и является важнейшим элементом экологической программы Мурманского морского торгового порта. Напомним, что фильм, посвященный экопрограмме Мурманского морского торгового порта, был снят отечественной студией документальных фильмов «Рек.А».