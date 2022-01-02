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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.22 10:00

«Север сказочный»: областной краеведческий музей приглашает школьников создать иллюстрации к поморским сказкам

В Мурманском областном краеведческом музее стартует проект «Север сказочный». Проект призван популяризировать поморскую культуру среди школьников Мурманской области, а также познакомить юное поколение с поморским фольклором и музейными коллекциями.

Ребята, живущие в Заполярье, узнают об истории, быте и традициях поморов, пришедших осваивать Кольский Север в XI веке и заселивших побережья Белого и Баренцева морей. Особый акцент будет сделан на поморском фольклорном наследии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках проекта состоится одноименный конкурс рисунка «Север сказочный». Юным участникам предлагают создать иллюстрации к одной из четырёх поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа сёмужки с другими рыбами», «Про Царь-жернова», «Царь морских просторов». Художественные работы принимаются по номинациям: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». К участию приглашаются дети от 5 до 16 лет, заявки будут приниматься до 5 февраля.

 

 

 

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