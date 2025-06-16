Север СВОих не бросает: жители флотской столицы собрали очередную партию гуманитарной помощи

Готова к отправке очередная партия гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Как сообщает citysever.ru, в формировании груза приняли участие коллективы администрации муниципалитета, подведомственных учреждений, Совета депутатов, предприниматели ЗАТО г. Североморск. Закуплены мобильные зарядные устройства, радиостанции, бинокли с режимом ночного видения, генератор, огнетушители, бензопила, инструменты, противопожарные ранцы, масло, газовые баллоны, тенты, лопаты, колеса, ёмкости для воды, маскировочные халаты и сети.

«Благодарю всех, кто помогает нашим ребятам! Север СВОих не бросает!», - поблагодарил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18189-sever-svoih-ne-brosaet/#news-gal-2