«Север требует особой закалки»: в Мурманской области завершилась третья летняя смена «Время юных героев»

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить» состоялось торжественное закрытие третьей смены флагманского проекта «Время юных героев».

Программа смены традиционно сочетала интенсивную военно-спортивную подготовку, патриотическое воспитание и активный отдых. За 21 день курсанты освоили военно-прикладные навыки, познакомились с современными военными профессиями, укрепили физические качества и дисциплину.

В течение смены ребята изучали историю России и Кольского края, смотрели патриотические фильмы в рамках проекта «ВОИН.Кино», ходили в походы и участвовали в культурно-досуговых мероприятиях.

«Дорогие курсанты! Поздравляю вас с завершением третьей летней смены. Вы не просто получили знания, но и воспитали в себе характер, чувство долга и уважение к своей стране. Именно для этого работает наш Центр «ВОИН». Здесь вы не просто учились — вы тренировали силу духа, учились принимать решения, работать плечом к плечу с товарищами. А арктический компонент программы добавил особую закалку — ведь север требует особой подготовки. Мы видим, как вы выросли за эту смену. И знайте: мы всегда ждём вас снова. До новых встреч!», — сказал директор филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области Илья Мищенко во время церемонии торжественного закрытия третьей смены.

Ключевым событием смены стал открытый турнир по неполной разборке-сборке автомата «Время Калашникова», посвящённый памяти легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Также в рамках смены прошли соревнования «Лига ВОИНа» — по итогам определены победители, которые получили дипломы и памятные подарки от Центра «ВОИН».

На торжественной церемонии закрытия курсантам вручили сертификаты о прохождении образовательных программ. Эти документы дают дополнительные баллы при поступлении в Мурманский арктический университет.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области создан в 2024 году, а с сентября 2025 года работает на базе Губернаторского лицея. За всё время обучение прошли более 5,5 тысячи курсантов. Всего в 2026 году планируется провести пять лагерных смен, в которых примут участие порядка 800 школьников региона.

Ключевая специализация филиала — «Арктическая подготовка», которая, помимо основных программ, сочетает горную подготовку и тактическую медицину («Арктический выход»), а также отработку навыков выживания в полевых условиях.

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/571043/#&gid=1&pid=14