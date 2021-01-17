«Север в каждом из нас»: в Полярном открылась выставка профессиональных и молодых заполярных художников

В Городском историко-краеведческом музее Полярного начала работу выставка живописи и графики «Север в каждом из нас». В экспозиции представлены работы участников одноименного проекта, реализованного благодаря грантовой поддержке молодежного форума «Таврида 2018».

Авторы проекта «Север в каждом из нас» поставили задачу объединить на одной выставочной площадке художников, учеников детских художественных школ и творческую инициативную молодёжь.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в течение нескольких месяцев художники Вероника Вологжанникова, Мария Михайленко и Дмитрий Новицкий работали над созданием произведений, посвященных городам Заполярья. Работы стали прототипами открыток, выпущенных в 2019 году. Плакаты на эту же тему было предложено разработать ученикам детских художественных школ, их педагогам и молодым художникам Мурманской области – ими была проделана большая творческая работа по исследованию достопримечательностей городов и поиску идентичных образов. Кроме того, в рамках проекта состоялись открытые творческие встречи, были организованы консультации на этапе разработки эскизов, презентации, посвященные художественным особенностям построения плаката. Все работы были отредактированы и напечатаны тиражом 500 экземпляров.

Выставка «Север в каждом из нас» продлится до 14 марта.